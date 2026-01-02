人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）時にはお世辞も◎。ただし八方美人と思われない工夫を。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）今日は甘えは禁物。人に頼らずに自力で頑張ってみて。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）何となくやる気が出ない