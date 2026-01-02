休日はセンスのいいお店や雑貨に囲まれて美的感性を磨きたい！そこで今回は、おしゃれガールによる「休日の過ごし方」を教えてもらいました。おしゃれなカフェや喫茶店などのスポットから、気分が上がる過ごし方まで見どころたっぷり！ぜひ参考にしてね♡SNSを閉じて近場散策予定を決めずに歩いて、気になったお店に立ち寄る。そんな行き当たりばったりの休日こそ、最高のリフレッシュに。Check! 2ヵ月に1度の代々木上原デー