◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽３回戦尚志（福島）１−０神戸弘陵（兵庫）（２日、浦和駒場）尚志が途中出場したＦＷ臼井蒼悟（３年）の決勝ゴールで神戸弘陵を１―０で破り、７大会ぶりのベスト８進出を果たした。試合終了間際の後半アディショナルタイム、ＣＫをファーサイドで折り返すとＭＦ迫田悠聖がシュート。最後は臼井が合わせてコースを変え、ゴールに押し込んだ。神戸弘陵は１０番のＭＦ池壱樹、尚志は