◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽３回戦（２日、フクダ電子アリーナほか）８試合が各地で行われ、ベスト８が出そろった。準々決勝は４日に行われる。＊＊＊８強のうち、優勝経験校は流通経大柏（０７年大会優勝）の１校のみとなった。２回戦で過去４度優勝の青森山田、連覇を狙った前橋育英など優勝経験校６校が姿を消し、この日も東福岡が興国にＰＫ戦で、富山第一が大津に後半アディショナルタイムのＰＫ献