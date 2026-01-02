記者会見する日本保守党の百田代表＝2日午後、三重県伊勢市日本保守党の百田尚樹代表は2日、三重県伊勢市で年頭記者会見に臨み、結党3年目となったことに触れ「飛躍の年にしたい」と語った。安全保障政策を重視し、外国人政策の見直しや減税の実現に向けて取り組む考えを示した。中国による台湾周辺での軍事演習について「大国の軍事的どう喝だ。国際社会は絶対に許してはいけない」と批判。一方で「高市政権の掲げる防衛力強