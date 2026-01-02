私（サオリ）は夫と3人の子どもたち（小6・小3・年長）との5人暮らしをしています。夫は弁護士で多忙なため、私は専業主婦として家族を支えています。小学校からの親友であるノゾミは昔から努力家で、現在は市役所に勤めながら2人の子ども（小4と小1）を育てています。子どもたちも同年代ということもあり、私たちは今でも交流を重ねていました。しかしここ数年、ノゾミと会うことが少ししんどく感じてしまうようになったのです。