¡Öº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¡×ºòÇ¯10·î¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î°Ü½»¤òÊó¹ð¤·¤¿ÀîÂ¼¤Ò¤«¤ë(46)¤Î¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ ¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä ¿©»ö¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¤ê»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤ºÇº¤ó¤ÀÆü¡¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¤³