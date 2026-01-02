¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄºòÇ¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó²Î¼ê¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î?´°Á´¥ª¥Õ?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï2¿ÍÁÈ½÷À­YouTuber¡ÖÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ÎNICO¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë?¥ª¥Õ»Ñ?¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Û¤ó¤È