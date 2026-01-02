G1・9勝アーモンドアイの2番子で昨年8月3日に新潟芝1600メートルの新馬戦を勝ち上がった後、放牧中のプロメサアルムンド（牡3＝国枝、父モーリス）はX線検査において、昨夏に骨折した右前膝と同じ箇所に骨膜の剥離が確認されたため、再び手術を受けることになった。2日、シルクホースクラブが発表。先々を考慮し、きっちり治して復帰に向けて進めていく。新馬勝ち後に右前膝の橈側（とうそく）手根骨骨折が判明し、全治6カ月以