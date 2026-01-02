◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の往路が2日に行われ、國學院大學は4位でフィニッシュ。5区の郄石樹選手(1年)はコースを間違えるハプニングがありながらも区間4位の走りをみせました。チームは1区で青木瑠郁選手(4年)が1時間00分28秒の区間新記録で好スタート。その後も主力選手がタスキをつなぎ3位で5区の郄石選手に渡ります。箱根デビューとなる郄石選手は、後ろから青山学院