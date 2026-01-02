霜降り明星のせいやが、セクシー美女2人と狭い試着室の中で衣装を交換する“生着替え”に挑戦。極限状態に「テレビでしたらアカン顔になっちゃう」と絶叫した。【映像】美女2人と“洋服生交換”のご褒美正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方と