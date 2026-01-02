2026年が幕を開け、新たな気持ちで身の回りを見直したくなるこの時期。ロレックスは王道と呼ばれる一方で、最初の1本を選ぶとなると迷いが生まれやすい。モデルの幅は広く、価格帯や年式、コンディションの違いまで含めると、判断に悩む要素は少なくない。 本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本をピックアップ。ダイバーズの王道からプロ仕様の一