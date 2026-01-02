モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2025年12月24日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つ白いワンピース姿を披露した。「慌ててしゃべってる」大河内さんは、クリスマスにちなんで、アップのショットで話をする動画や白いワンピースの全身ショットを投稿。「写真撮ろうとしたらビデオだった」とお茶目な様子をつづり、「慌ててしゃべってる」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された動画では、