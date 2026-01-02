ドル指数は小幅上昇も、昨年末からの水準感に変化みられず＝ロンドン為替 ドル指数は９８．１４５から９８．４２４までのレンジで推移している。アジア午前に低下したあとは、上昇に転じており、昨年末（12/31）終値９８．３２２をわずかに上回っている。米１０年債利回りが一時４．１９％台に上昇、ドル高圧力となっていた。 ドルインデックス＝98.39(+0.07+0.07%)