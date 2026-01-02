◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）東京・大手町からスタートした往路の激闘は、青学大の往路新記録優勝で幕を閉じた。ゴール地点の芦ノ湖は３日８時の復路スタートまで静けさに包まれる。心配されるのが２日夜の天候だ。気象庁のホームページによると東京都内でも午後６時から翌午前０時まで「雪か雨」の降水