ＴＢＳの田村真子アナウンサーが、新年の挨拶とともに着物姿を披露した。田村アナは２日までに自身のインスタグラムを更新。「明けましておめでとうございます今年もみなさまよろしくお願いいたします。笑顔溢れる一年になりますように」と新年の挨拶をし、鮮やかな赤色の着物姿を披露した。「さっそく元日夜９時１５分〜はドリーム東西ネタ合戦２０２６です！一年の始まりに一緒にたくさん笑っていただければと思います」と