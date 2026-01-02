2日は、大分県国東市の市街地などで雪が積もったほか大分市中心部でも雪が降りました。 気象台によりますと中部、北部、西部では、3日明け方にかけて山地・平地ともに大雪となる恐れがあり、広い範囲に大雪注意報が発表されています。 3日午前6時までの24時間に降る雪の量は、多い所で山地が10センチ平地が5センチと予想されています。 積雪や路面凍結による交通障害などに注意が必要です。