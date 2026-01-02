サッカー元スペイン代表のＤＦセルヒオ・ラモスが出身クラブのセビリア買収に関心を示しているという。セビージャのウェブメディア、ムーチョ・デポルテの一報を受け複数のスペインメディアが伝えている。情報によると、モンテレー（メキシコ）を退団した同選手は、クラブ売却を進めるセビリアに問い合わせをすることで買収の意思を見せているという。セビリアのクラブ売却はアメリカ人投資家グループが買取の本命とみられて