■これまでのあらすじふたりの子どもを育てるのに、夫婦で家事育児家計を折半している聡と久美夫婦。しかし聡はそれが不満で、家庭に搾取されている自分にはガス抜きが必要だと部下の女性と関係を持ってしまう。それを知った夫婦共通の男友だちからは久美が気の毒だと非難されやめるように言われるが、かわいそうなのは自分だと反論。妻の出世は自分の犠牲があったからこそで、妻は一生自分に感謝すべきだと強く主張するのだった。