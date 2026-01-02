パトカーの赤色灯2日午前10時55分ごろ、和歌山県白浜町椿沖の海中に「人らしきものが浮いている」と付近に住む男性から白浜署に通報があった。同署によると、50〜60歳ぐらいの女性があおむけに浮いており、搬送先の病院で死亡が確認された。目立った外傷はなく、死因や身元を調べる。署によると、女性は身長約165センチで黒のトレーナーに黒のズボン、黒のスニーカーを身に着けていた。上着などは着ておらず、身元を確認できる