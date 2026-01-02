漫才コンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。「Bを受け継ぐ者」として後輩のお笑い芸人にお年玉をわたしている様子を伝えた。「Bの意思を受け継ぐ者のみにわたすお年玉」と稲田は明言。Bを受け継ぐ者とは？ヒントは、その金額2319円で「ぶさいく」と読み取れる。稲田が仲間としてシンパシーを感じる者に限定か。オーサカクレオパトラのかつのぶさん（38）は「Bを受け継ぐ者として稲田さ