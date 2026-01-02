¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ä¡¢½¨°ï¤Ê¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥éー¥á¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï2025Ç¯¤â¿·¤·¤¤Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö ¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ãÏÃÂê¤Î¿·Å¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ÇØ»é¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¶Ë¾å¤ÎÇØ»é¤ÈÆ°Êª·Ï¤Î¥³¥¯¿¼¤¤½Ð½Á¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤ë1ÇÕ¡£ÇØ»é¹¥¤­¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥é&#1254