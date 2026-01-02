左胸のしこりから乳がん（ステージIa）が判明したふじこさん（仮称）。精密検査でたまたま脳腫瘍も見つかり、二つの病と向き合うことになりました。乳がんは一度の部分切除で取り切れず、全摘と同時再建の再手術を決断。入院中に出会った人々の姿に背中を押され選んだ再建手術により、喪失感を抱かずに前向きな生活を送っています。家族や仲間の支え、さらに備えていた保険を原動力に、4歳の娘のため後悔なく今を生きるふじ