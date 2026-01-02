関東甲信地方では、３日夜のはじめ頃にかけて山沿いや山地を中心に大雪となる所があり、関東地方の平地でも２日夜は大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意してください。 ［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度