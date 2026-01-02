１月２日に開催された高校サッカー選手権３回戦で、今年度のインターハイを制した神村学園（鹿児島）が、水口（滋賀）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。４−０で大勝し、ベスト８に駒を進めた。前半29分にFW倉中悠駕（３年）が先制点を挙げ、１−０で折り返すと、後半開始直後にDF細山田怜真（３年）が追加点をゲット。その後、２日前の東海学園（愛知）戦（６−０）でハットトリックを達成したFW日郄元（