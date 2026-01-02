１月１日に行なわれた皇后杯の決勝戦で、サンフレッチェ広島レジーナはINAC神戸レオネッサと対戦。李誠雅と中嶋淑乃の得点で２−１の勝利を収め、初優勝を飾った。この試合にフル出場したMF渡邊真衣が翌２日に入籍を発表。クラブの公式サイトで、渡邊は以下のようにコメントした。「昨日はたくさんの応援ありがとうございました。私事ではありますが、このたび入籍いたしました。入籍日に皇后杯初優勝することができ、とても嬉