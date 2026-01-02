台湾メディアのETtodayは1日、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が発表した最新の男子野球世界ランキングで日本が首位をキープしたことを伝えた。WBSCが12月31日に発表した最新のランキングでは、日本が6676ポイントで首位を維持。2位は台湾（チャイニーズタイペイ）で5112ポイント、3位は米国で4357ポイントだった。以下、韓国（4192ポイント）、ベネズエラ（3653ポイント）が続いた。11月12日の前回更新以降、トップ10の中で順位