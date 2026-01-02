◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大の絶対エース黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」を襲名する激走で、５時間１８分８秒の新記録で往路優勝を飾った。黒田朝日は山上りの５区を１時間７分１６秒で走破。前回、青学大の若林宏樹（当時４年）がマークした１時間９分１１秒を１分５５秒も更新した。