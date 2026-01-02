タレントの三田寛子（59）が2日、自身のインスタグラムを更新し、三男の歌舞伎俳優・中村歌之助（24）撮影のショットを公開した。落ち着いた紺色の和服姿で東京・新橋演舞場の前でポーズを決めるショットを投稿。「長男橋之助は浅草公会堂へ本日初日です二男福之助は舞台稽古へ明日初日芝翫が指導に来てくれています私と三男歌之助も新橋演舞場へ見守り浅草そして歌舞伎座へと新年の最初の初日がまもなく始まります