“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、2日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをつづった。【写真】お尻やばい！むちむち感…ショーパン姿の瀬戸環奈瀬戸は、晴れ着姿で色っぽい表情を浮かべたカットを投稿。「明けましておめでとうございます」と書き出したコメントでは「2025年は、たくさんの出会いに恵まれた年でした。そして2026年は―――どんな景色が待っているのか。とっても楽し