赤ちゃんは泣くことがお仕事だといわれていますが、赤ちゃんが泣く理由はさまざま。そんな赤ちゃんのある日の『泣いていた理由』が愛おしすぎると話題です。ハスキー犬と赤ちゃんの穏やかなひとときには、「最高の兄弟関係」「どっちも可愛い」と温かいコメントが寄せられ、195万再生を突破することとなりました。 【動画：『赤ちゃんが突然泣き出した』と思ったら、そばにいるハスキー犬に…愛おしすぎる光景】 そ