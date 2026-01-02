２日午後２時２０分過ぎ、新年一般参賀が行われていた皇居・宮殿東庭で、男が突然下半身を露出し、皇宮警察の護衛官らに取り押さえられた。皇宮警察は男を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕し、事情を聞くなどしている。現場は会場の最前列で、男は柵を越えた場所で取り押さえられた。当時は、天皇、皇后両陛下と秋篠宮ご一家が宮殿のベランダに立ち、参賀者の祝意に手を振って応えられていた。宮内庁によると、一般参賀に影響はな