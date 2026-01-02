俳優・山下智久が、新年に際し自身のＳＮＳを更新し、ファンから大きな反響が寄せられている。山下は２日までにインスタグラムを更新。「２０２５年は、完璧じゃなかった。でも、それでいい。」とつづり、バケットハットをかぶり黒のダウンジャケットを着た姿で、ハート型のようなリンゴを手に持つショットや、蕎麦や生ハムを堪能する様子を写したショットなどをアップした。続けて、「みんなは、どうだった？」とファンに問