プレミアリーグのウェストハムが、ラツィオに所属するアルゼンチン代表FWバレンティン・カステジャーノスの獲得に迫っているようだ。1月1日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。現在27歳のカステジャーノスは、2017年4月にチリのウニベルシダ・デ・チレでプロキャリアをスタート。その後はウルグアイとアメリカ、スペインでのプレーを経て、2023年7月にラツィオへと完全移籍した。イタリアの地では1年目から主力に定着