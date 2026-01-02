【新華社遵義1月2日】中国貴州省遵義市では12月31日の夜、新春カーニバルや花火ショー、文芸公演など多彩なイベントが開かれた。市内の遊園地「遵義楽園」ではステージショーや双方向型パフォーマンスを組み込んだパレードが市民や観光客を迎え、花火がお祝いムードを盛り上げた。（記者/呉斯洋）