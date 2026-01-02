テレビ朝日系「新春ドリームバトル２０２６木梨憲武のスポーツＫＩＮＧ！」が２日に放送され、とんねるず・木梨憲武が豪華ゲストとともにスポーツ真剣勝負で競い合った。「陸上対決」では、長嶋一茂チーム、松岡修造チームが火花を散らした。一茂は助っ人として、プロ野球・ヤクルトの並木秀尊選手を紹介。手動計測のため非公認ながら５０メートル走で５・３２秒を記録した超俊足ぶりを明かした。並木選手は評判通りの快足