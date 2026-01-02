居酒屋を選ぶ際に店内の喫煙環境を重視する非喫煙者は7割以上――そんな調査結果が、株式会社Fujitaka（京都市下京区）による「居酒屋の喫煙環境に関する非喫煙者の意識と実態調査」でわかりました。では、居酒屋の喫煙環境が理由でその店の「利用をやめた」経験がある非喫煙者はどのくらいいるのでしょうか。【グラフ】居酒屋の喫煙環境が理由でその店の利用をやめた経験がありますか？（調査結果を見る）調査は、月に1回以上居酒