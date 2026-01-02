テレビアニメ『桃源暗鬼』とのコラボキャンペーン「TVアニメ『桃源暗鬼』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“湯ったり満喫！〜銭湯で鬼リラックス〜”」が、1月8日（木）〜2月3日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ19店舗で開催される。【写真】購入特典もすてき！オリジナルグッズなどコラボ詳細■コラボ風呂は全6種類今回開催される「TVアニメ『桃源暗鬼』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“湯ったり満喫！