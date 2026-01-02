ことしの干支「午」にゆかりのある、前橋市の駒形神社には、地域の人たちなどが初詣に訪れ、ことし一年の願いを込め手を合わせていました。 前橋市駒形町にある駒形神社は、鎌倉時代の武将源頼朝が愛した馬の「ひづめ」をご神体の一つとしてまつっていて、社殿の天井には馬の絵が描かれています。 午年の今年、神社には多くの地域の人たちが初詣に訪れ、静かに手を合わせ今年一年の幸せを願っていました。 また、参道の途中にあ