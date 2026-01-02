モデル、女優としても活躍する島村みやこ（36）が2日、自身のインスタグラムで出産を報告した。島村は新年のあいさつと共に「ご報告が少し遅くなってしまいましたがこの度、新しい家族がひとり増えました」と発表。「泣きたくなる日も、うまくいかない日もあって世界中のお母さんたち、こんな毎日を重ねてきたんだと思うと、心から尊敬の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった。島村はテレビ東京「よじごじDays」リ