ボートレース戸田の「第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」が3日に開幕する。2日に行われた前検日、動きが光っていた一人は小沢和也（45＝埼玉）だ。2連対率54.9％のエース11号機を首尾良く手にした。スタート練習は小沢を含めてエンジンメンバーがいい3班で、練習後は「起こしがバラついていたけど、スタートを全速で行けば雰囲気がありましたね。ペラはやりたい形に近いので、回転の微調整くらいで行きます」と、