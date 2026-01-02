【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は１日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記がロシアに派遣された兵士らに新年の祝電を送ったと伝えた。正恩氏は「（兵士らの）献身的な闘争によってロシアとの不敗の同盟的関係がさらに強固になっている」と強調した。北朝鮮は、引き続き軍事力強化を優先する方針とみられる。朝鮮中央通信は１２月３０日、正恩氏が軍需工場に当たる「重要軍需工業企業所」を訪問し、多連装ロ