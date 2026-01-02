「新春広島ダービー」（２日、宮島）年またぎの「新春広島ダービー」は、年明け早々にハプニングが続出した。安定板が装着される直前の６Ｒ、ホームは強い向かい風が吹き、瞬間では９メートルを計測。そんな中で、１号艇で人気を背負って登場したグランプリ戦士でもある今節の主役・山口剛（広島）がフライングに散りＶ戦線を離脱した。さらに７Ｒ以降は安定板が使用されたが、１０Ｒあたりから粉雪が舞い、１１Ｒでは本降り