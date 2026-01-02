新春恒例の「米朝一門会」が2日、故・桂米朝さんゆかりの大阪・サンケイホールブリーゼで開幕した。上演前には桂南光（74）、桂米團治（67）、桂吉弥（54）ら出演者が鏡開きを行いそれぞれがあいさつ。吉弥は「昨年は上方落語のお祭り、彦八まつりの実行委員長をやりました。着実に階段を上っております。そろそろ上方落語協会の会長を…」などとうそぶいて笑わせた。トリであいさつをした南光は「いつの間にやら、米朝事務