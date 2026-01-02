――往路を終えて「勝ったかなと思ったので悔しい。うちの選手たちも決して悪くはなかったが、青山学院大学の黒田（朝日、4年）君がすごい走りだったので。彼の方が一枚上手だったと思います」――あと少しで“半分臙脂（早稲田が往路優勝する）”というところでした。「大会新記録を出さないと往路は勝てないと思っていました（今大会までの箱根駅伝の往路記録は第100回大会 青山学院大学が記録した5時間18分