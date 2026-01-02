――「山の神」という称号について、何か思いを持って走ったりしたんでしょうか？「別にそれはなかったです。でも、あの称号がもらえるってことなので、しっかり頑張りました」――シン“山の神”の字は、新しいの“新”ですか？それとも真実の“真”ですか？「どうなんでしょう……監督に聞いてください（笑）」――監督は「みんなで考えて」と言っていました。「あ、そうなんですか」―