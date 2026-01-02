――2区区間4位、自身の走りを振り返って「設定タイムで走れたのは良かったが、往路優勝を目指していた中での2位。そこに対してあまり価値を見いだせない走りになったかなと思います」――それでも日本人トップの成績です。「黒田(朝日、青山学院大4年)くんが来なかった時点で日本人トップを獲らないといけないと思っていたので、そこもあまり納得はしていないです」――チームとしては総合2