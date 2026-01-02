――今日の往路はどのような駅伝だったか？「1区で最高のスタートを切ったんですが、2区でその流れを活かせませんでした。3区、4区は終始、単独の走りをせざるを得ない展開になり、全体を通してうまく流れに乗れない往路となりました」――西村（真周、4年）選手を2区に起用した狙いとしては？「練習に関しては非常に良くできていました。1区を走った松井（海斗、2年）も同様にうまく積めていました