◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ４年連続５４回目の出場の大東大は、往路を５時間３０分４３秒の１８位で終えた。２位を２年連続で託した棟方一楽（かずら、３年）が区間１７位と苦しんだ。３区の１年生・菅崎大翔はゴール手前、残り数メートルで転倒。すぐに立ち上がり、ふらつきながらタスキをつなぐと、４