１２月イタリア製造業ＰＭＩ速報値は４７．９、前回１１月５０．６から低下 12月のイタリア製造業PMIは、前月の50.6から47.9へと急落し、景気判断の節目である50を再び下回る結果となった。今回の悪化は3月以来の低水準で、前月に見られた一時的な回復を打ち消す形となった。特に生産と新規受注が過去9ヶ月で最大のペースで減少したことが背景にある。 鉄鋼や自動車、消費財といった幅広いセクターで需要が